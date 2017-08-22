Станислав Черчесов: "Положение Дзюбы в "Зените"? Ситуация в футболе может быстро поменяться"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не может повлиять на решение нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о вероятной смене команды. По информации "СЭ", форвард может продолжить карьеру в "Локомотиве" или "Краснодаре".

– А вот у второй половины вызова Манчини, Дзюбы, сейчас проблемы. Как, по-вашему, лучше всего их разрешить?

– У Артема, кстати, сегодня (разговор с Черчесовым состоялся 22 августа. – Прим."СЭ") день рождения, с которым я его поздравляю. Что же до его положения в "Зените"... Новый тренер, новые требования. Но ситуация в футболе быстро меняется, и вскоре она может быть не такой, как сегодня.

На его решение, переходить ли куда-то из "Зенита" или остаться в клубе, мы повлиять не можем. Для нас важнее – ориентироваться на создание своей команды и в ее рамках поступать, как нам кажется правильным. В том числе с учетом Кубка конфедераций и вызванных им мыслей о том, нужны ли нам в принципе габаритные форварды или эффективнее делать ставку на динамику, скорость и мобильность. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова