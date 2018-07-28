Станислав Черчесов на награждении в Кремле: "Теперь понимаю выражение "нет слов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов произнес речь после награждения орденом Александра Невского в Кремле. Сегодня специалист также получил звание заслуженного тренера России. Напомним, на ЧМ-2018 национальная команда дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти.

- Теперь я понимаю выражение "нет слов". Раньше не понимал. Могу со всей ответственностью заявить, что мы свое дело делали не из-за наград, а из-за того, что представляем нашу страну - Россию, - сказал Черчесов. - И хотелось бы еще раз здесь побывать, но уже в другом статусе, - добавил главный тренер сборной России. Российская команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. (Илья АНДРЕЕВ)