Станислав Черчесов: "Кутепов? Рост футболиста не бывает без определенных огрехов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру защитника Ильи Кутепова в контрольном матче с Кот-д`Ивуаром (0:2). Специалист отметил прогресс молодого игрока "Спартака".

– Рост футболиста не бывает без определенных огрехов, – сказал Черчесов в эфире передачи "Футбол России". – Накануне мы с Кутеповым обсуждали много нюансов – что было хорошо, а что плохо. Поверьте мне, были и хорошие моменты.

Мы пришли к мнению, что это отправная точка, поскольку он уже реально встретился с нападающими высокого класса. Воспринимаем это как процесс обучения и роста, и поэтому надо к этому относиться профессионально, спокойно и с пониманием.