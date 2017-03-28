11:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Кутепов? Рост футболиста не бывает без определенных огрехов"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру защитника Ильи Кутепова в контрольном матче с Кот-д`Ивуаром (0:2). Специалист отметил прогресс молодого игрока "Спартака".

– Рост футболиста не бывает без определенных огрехов, – сказал Черчесов в эфире передачи "Футбол России". – Накануне мы с Кутеповым обсуждали много нюансов – что было хорошо, а что плохо. Поверьте мне, были и хорошие моменты.

Мы пришли к мнению, что это отправная точка, поскольку он уже реально встретился с нападающими высокого класса. Воспринимаем это как процесс обучения и роста, и поэтому надо к этому относиться профессионально, спокойно и с пониманием.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Мастер_Шифу

Да пускай парень учится в главной команде страны. Остальные подождут.

12:24

bukia70

сборная страны это хорошее место дл обучения!

11:32

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