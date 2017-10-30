Станислав Черчесов: "Игнатьев и Швец в сборной? Как и обещали, внимательно смотрим за всеми"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеских матчей с Аргентиной и Испанией подчеркнул, что полузащитник "Спартака" Александр Самедов не приглашен на сбор из-за травмы. При этом он отметил, что спартаковцы Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков приглашены в команду, потому что проявляют себя на поле.

– Вы вызвали ряд футболистов, не приглашенных на матчи с Кореей и Ираном. Глушаков и Комбаров после разгрома "Севильи" были ожидаемы, Игнатьева и Швеца ждали в меньшей степени. Хотя назвать их новичками в чистом виде тоже нельзя – в сентябрьском спарринге с "Динамо" оба выступали.

– С одной стороны, у Самедова травма, сыграть против Аргентины и Испании он не сможет. До этого он все время был в команде и достаточно хорошо себя проявлял. С другой, достойно выглядел и Игнатьев, причем не только в клубе – провел хороший сбор перед контрольным матчем с "Динамо", вышел в той встрече на определенное время. Мы же, как и обещали, внимательно смотрим за всеми, кого тогда пригласили.

Кого-то вновь вызвали в сборную сразу, на матчи с Кореей и Ираном: Чернова, Заболотного, Кузяева, Рауша и ряд других. Другим потребовалось для этого чуть больше времени. Футболисты тогда получили определенные задания, а мы увидели, что они обратили внимание на то, о чем тогда в наших разговорах шла речь. Как видите, мы последовательны в своих действиях и поспешных решений не принимаем – ни в одну, ни в другую сторону.

– Почему в прошлый раз не приглашали Глушакова и Комбарова – только ли из-за травм? Или, например, еще не решенные на тот момент контрактные ситуации на это тоже как-то повлияли? Была ведь ваша фраза, что они должны привести свои мысли в порядок.

– С одной стороны, у них действительно имелись травмы. С другой, у футболистов бывает состояние, которое не дает возможности до конца сконцентрироваться на игре. Сейчас у обоих закрыты все вопросы, они здоровы и проявляют себя. Поэтому Глушаков и Комбаров в сборной. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, что товарищеский матч с Аргентиной состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с Испанией – 14 ноября в Санкт-Петербург на арене "Санкт-Петербург".

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