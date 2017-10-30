Состав сборной России: с Дзагоевым и Зобниным, но без Дзюбы и Денисова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав команды на контрольные матчи с Аргентиной (11 ноября, Москва, "Лужники", начало – 16.00, время московское) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург", 21.45).

В заявке команды оказались восстанавливающиеся после травм полузащитники Алан Дзагоев (ЦСКА) и Роман Зобнин ("Спартак"). Всего в списке значатся 27 футболистов.

Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную Зобнина и Дзагоева

Состав сборной России (позиции – по сайту РФС)

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал"), Андрей Лунев ("Зенит").

Защитники: Виктор Васин, Мариу Фернандес (оба – ЦСКА), Федор Кудряшов ("Рубин"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Игорь Смольников ("Зенит").

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – "Спартак"), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – "Зенит"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – "Локомотив"), Антон Швец ("Ахмат").

Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – "Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар").

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 6 ноября в Новогорске. РФС обращает внимание на то, что в данном списке возможны изменения.

Напомним, Дзагоев из-за различных повреждений сыграл за сборную при Черчесове лишь 75 минут. Зобнин рекордно быстро вернулся в общую группу клуба после травмы крестообразных связок колена, которую получил 5 июня в контрольной игре за национальную команду с Венгрией перед Кубком конфедераций.

По данным "СЭ", в сборную на предстоящие игры впервые при действующем тренере мог быть вызван полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов. При этом в списке также отсутствуют другие кандидаты в национальную команду – вратарь "Спартака" Александр Селихов и форвард "Зенита" Артем Дзюба. Из-за травмы вне состава остался полузащитник "Спартака" Александр Самедов.

Кого не вызвал Черчесов: Денисов, Селихов, Дзюба и другие