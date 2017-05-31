09:17 | ФУТБОЛ — Сборная России

СМИ: Сборная России может сыграть с Индией в октябре

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Сборная России может провести товарищеский матч против команды Индии, сообщает Sportskeeda. Отмечается, что местная федерация футбола уже начала переговоры с РФС о возможности проведения этой встречи.

Ожидается, что матч может пройти в октябре в период со 2-го по 10-е число. Скорее всего игра пройдет в Индии. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

 
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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Vamphyri

А во что играть то? Не, ну в футбол может ещё и почти выстоим, не больше 2-0 проиграем. А вот если в танцах, то нас порвут. Хотя, вот в распитии шампанского, конечно, вообще ни у кого нет против наших шансов. Черчесу надо просто выставить в основе ведущего алкофорварда Сашу и ведущего алкохавбека Пашу, и всё.

10:11

OuksNeizbezhen

Нормально. Наши футболисты - хорошие танцоры.

10:10

NF

Действительно, а почему бы и не с Папуа-Новой Гвинеей сыграть между делом? Там рядом, недалеко. Опять же, Австралия близко...

09:51

Andrewxyz

Уровень России еще ниже, сольют.

09:50

Островзаячий

А где Вьетнам? Как же без него хорошо подготовиться к ЧМ. Мутко срывает всю подготовку и грандиозные планы Чрчесова.

09:46

Slim Taller

Индия непростой соперник для россиян.Для баланса можно с ними ещё и в хоккей сыграть.

09:41

Arkadiy1976

Вот, правильно. Пора уже с Вануату играть и Папуа-Новой Гвинеей. А то всё с Испанией да Германией ... неинтересно. Проигрываем.

09:36