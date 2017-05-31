СМИ: Сборная России может сыграть с Индией в октябре

Сборная России может провести товарищеский матч против команды Индии, сообщает Sportskeeda. Отмечается, что местная федерация футбола уже начала переговоры с РФС о возможности проведения этой встречи.

Ожидается, что матч может пройти в октябре в период со 2-го по 10-е число. Скорее всего игра пройдет в Индии. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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