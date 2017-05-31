СМИ: Сборная России может сыграть с Индией в октябре

Сборная России может провести товарищеский матч против команды Индии, сообщает Sportskeeda. Отмечается, что местная федерация футбола уже начала переговоры с РФС о возможности проведения этой встречи.
Ожидается, что матч может пройти в октябре в период со 2-го по 10-е число. Скорее всего игра пройдет в Индии. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Венгрии (футбол)
- сборная Индии
Vamphyri
А во что играть то? Не, ну в футбол может ещё и почти выстоим, не больше 2-0 проиграем. А вот если в танцах, то нас порвут. Хотя, вот в распитии шампанского, конечно, вообще ни у кого нет против наших шансов. Черчесу надо просто выставить в основе ведущего алкофорварда Сашу и ведущего алкохавбека Пашу, и всё.
10:11
OuksNeizbezhen
Нормально. Наши футболисты - хорошие танцоры.
10:10
NF
Действительно, а почему бы и не с Папуа-Новой Гвинеей сыграть между делом? Там рядом, недалеко. Опять же, Австралия близко...
09:51
Andrewxyz
Уровень России еще ниже, сольют.
09:50
Островзаячий
А где Вьетнам? Как же без него хорошо подготовиться к ЧМ. Мутко срывает всю подготовку и грандиозные планы Чрчесова.
09:46
Slim Taller
Индия непростой соперник для россиян.Для баланса можно с ними ещё и в хоккей сыграть.
09:41
Arkadiy1976
Вот, правильно. Пора уже с Вануату играть и Папуа-Новой Гвинеей. А то всё с Испанией да Германией ... неинтересно. Проигрываем.
09:36