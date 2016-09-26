Шамиль Газизов: "Вызов Васина в сборную России - историческое событие для "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов назвал вызов защитника Виктора Васина в сборную России радостной новостью. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пригласил футболиста на предстоящий учебно-тренировочный сбор.

– Для "Уфы" очень приятная новость, что Виктор Васин вызван в сборную России. Он достоин приглашения в главную команду страны, рад за него, – сказал Газизов. – Для нашего клуба это историческое событие – впервые игрок вызван в сборную России. Желаю ему успешно проявить себя на сборах.

Вчера Васин, как и другие ребята, провел хороший матч со "Спартаком" на глазах у главного тренера сборной Станислава Черчесова. Наверняка он отметил игру защитника. Впервые в истории клуба наш футболист вызван в сборную России, рад за Виктора и "Уфу". (Сергей АСТАХОВ)