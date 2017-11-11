17:58 | Футбол — Сборная России

Сергей Хусаинов: "Перед голом Агуэро был вне игры"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с голом нападающего Серхио Агуэро в товарищеском матче РоссияАргентина. Хусаинов подчеркнул, что исполнивший прострел с правого фланга форвард Кристиан Павон находился в офсайде.

– Гол забит после вне игры, – сказал Хусаинов. – Даже без всяких видеоповторов. Дело в неправильной позиции ассистентов. Решение, конечно, непредвзятое. Арбитры должны быть полностью сконцентрированы в первые и последние 15 минут. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (5)
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AKBI

Известный в прошлом арбитр

18:44

Nika11

Сборная России как всегда никакая,2 удара Глушакова за всю игру,если-бы не Акинфеев был бы разгром.Уберите Черчесова! сборная играет как все его предидущие команды, пока не поздно меняйте тренера,а может уже поздно.

18:26

GiantTemo

Не Агуэро, а Павон.

18:10

эстонский армеец

Видеоповторы необходимы!!!

18:03

Dimario

не "был вне игры", а "былО вне игры" Вне игры - это "положение", ОНО.

18:00