Сергей Хусаинов: "Перед голом Агуэро был вне игры"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с голом нападающего Серхио Агуэро в товарищеском матче Россия – Аргентина. Хусаинов подчеркнул, что исполнивший прострел с правого фланга форвард Кристиан Павон находился в офсайде.
– Гол забит после вне игры, – сказал Хусаинов. – Даже без всяких видеоповторов. Дело в неправильной позиции ассистентов. Решение, конечно, непредвзятое. Арбитры должны быть полностью сконцентрированы в первые и последние 15 минут. (Евгений БЕЛОУСОВ)
AKBI
Известный в прошлом арбитр
18:44
Nika11
Сборная России как всегда никакая,2 удара Глушакова за всю игру,если-бы не Акинфеев был бы разгром.Уберите Черчесова! сборная играет как все его предидущие команды, пока не поздно меняйте тренера,а может уже поздно.
18:26
GiantTemo
Не Агуэро, а Павон.
18:10
эстонский армеец
Видеоповторы необходимы!!!
18:03
Dimario
не "был вне игры", а "былО вне игры" Вне игры - это "положение", ОНО.
18:00