Сергей Хусаинов: "Перед голом Агуэро был вне игры"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с голом нападающего Серхио Агуэро в товарищеском матче Россия – Аргентина. Хусаинов подчеркнул, что исполнивший прострел с правого фланга форвард Кристиан Павон находился в офсайде.

– Гол забит после вне игры, – сказал Хусаинов. – Даже без всяких видеоповторов. Дело в неправильной позиции ассистентов. Решение, конечно, непредвзятое. Арбитры должны быть полностью сконцентрированы в первые и последние 15 минут. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина