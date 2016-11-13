Сборная России тренируется в Дохе

Сборная России проводит тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча против Румынии, сообщает официальный твиттер команды. Это последняя тренировка команды в столице Катара, после чего она вернется в Россию. Напомним, что 10 ноября в Дохе подопечные Станислава Черчесова уступили Катару (1:2). Поединок с Румынией состоится 15 ноября в Грозном.

Тренируемся в Дохе. Разминка pic.twitter.com/F5ZvZttBAw – Сборная России (@TeamRussia) 13 Samhain 2016