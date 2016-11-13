11:26 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России тренируется в Дохе

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Сборная России проводит тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча против Румынии, сообщает официальный твиттер команды. Это последняя тренировка команды в столице Катара, после чего она вернется в Россию. Напомним, что 10 ноября в Дохе подопечные Станислава Черчесова уступили Катару (1:2). Поединок с Румынией состоится 15 ноября в Грозном.

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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футбол_2018

уруру............согласен на 100 процентов!!!

13:38

уруру

Не в Катаре ,а в Магадане этим падлам тренироваться надо!!!

13:30

Сосед дворовского тренера

Это ж сколько денюжков налогоплательщиков капает за ЭТИ тренеровочки???? А в Краснодаре, советском Крыму, да даже в самом Грозном что, тренироваться нельзя??? Совсем ного--мячисты оборзели...

12:47

alimpy49

Хорошие каникулы устроили за казенный счет...!?

12:22

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