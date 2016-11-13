Сборная России тренируется в Дохе

Сборная России проводит тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча против Румынии, сообщает официальный твиттер команды. Это последняя тренировка команды в столице Катара, после чего она вернется в Россию. Напомним, что 10 ноября в Дохе подопечные Станислава Черчесова уступили Катару (1:2). Поединок с Румынией состоится 15 ноября в Грозном.
Тренируемся в Дохе. Разминка pic.twitter.com/F5ZvZttBAw– Сборная России (@TeamRussia) 13 Samhain 2016
Игра в "квадрат" pic.twitter.com/xCw9PLA8Jk– Сборная России (@TeamRussia) 13 ноября 2016 г.
футбол_2018
уруру............согласен на 100 процентов!!!
13:38
уруру
Не в Катаре ,а в Магадане этим падлам тренироваться надо!!!
13:30
Сосед дворовского тренера
Это ж сколько денюжков налогоплательщиков капает за ЭТИ тренеровочки???? А в Краснодаре, советском Крыму, да даже в самом Грозном что, тренироваться нельзя??? Совсем ного--мячисты оборзели...
12:47
alimpy49
Хорошие каникулы устроили за казенный счет...!?
12:22