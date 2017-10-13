Испания подтвердила, что сыграет с Россией в Санкт-Петербурге

Королевская испанская футбольная федерация объявила, что сборная Испании сыграет контрольную встречу со сборной России 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Также отмечается, что испанской национальной команде 11 ноября предстоит товарищеский матч против сборной Коста-Рики в Малаге.

OFICIAL | La @Sefutbol jugará en Málaga ante Costa Rica y en San Petersburgo ante Rusia en noviembre https://t.co/f4HsJ5wodX – Selección Española (@SeFutbol) 13 октября 2017 г.

Сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией