17:18 | Футбол — Товарищеские матчи

Испания подтвердила, что сыграет с Россией в Санкт-Петербурге

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Королевская испанская футбольная федерация объявила, что сборная Испании сыграет контрольную встречу со сборной России 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Также отмечается, что испанской национальной команде 11 ноября предстоит товарищеский матч против сборной Коста-Рики в Малаге.

Сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Drek

Все верно.Зачем южных друзей, да и зрителей морозить на стадионе, да еще возможно убирать снежные заносы..когда можно спокойно, с комфортом при +15 провести великолепный матч , а не ждать, когда же это всё закончится.С Аргентиной тем более надо было там же организовывать игру, но скорей всего это будет либо Краснодар или Сочи.

17:49

shpasic

под это дело нужно за миллиард газон поменять.

17:37

rusfed 2.0

Ликвидные сборные Баклан-Арене достаются

17:27