Испания подтвердила, что сыграет с Россией в Санкт-Петербурге

Королевская испанская футбольная федерация объявила, что сборная Испании сыграет контрольную встречу со сборной России 14 ноября в Санкт-Петербурге.
Также отмечается, что испанской национальной команде 11 ноября предстоит товарищеский матч против сборной Коста-Рики в Малаге.
OFICIAL | La @Sefutbol jugará en Málaga ante Costa Rica y en San Petersburgo ante Rusia en noviembre https://t.co/f4HsJ5wodX– Selección Española (@SeFutbol) 13 октября 2017 г.
Drek
Все верно.Зачем южных друзей, да и зрителей морозить на стадионе, да еще возможно убирать снежные заносы..когда можно спокойно, с комфортом при +15 провести великолепный матч , а не ждать, когда же это всё закончится.С Аргентиной тем более надо было там же организовывать игру, но скорей всего это будет либо Краснодар или Сочи.
17:49
shpasic
под это дело нужно за миллиард газон поменять.
17:37
rusfed 2.0
Ликвидные сборные Баклан-Арене достаются
17:27