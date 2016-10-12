Виталий Мутко: "Хотелось бы открыть "Лужники" матчем с Бразилией или Аргентиной"

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко на форуме "Россия – спортивная держава" подтвердил, что в марте будущего года сборная России сыграет первый матч в истории стадиона "Фишт" в Сочи, который примет в 2017 году Кубок конфедераций, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Вдобавок Мутко обозначил желание пригласить Бразилию или Аргентину на открытие главной арены чемпионата мира-2018, стадиона "Лужники".

– В марте хотим открыть стадион в Сочи игрой сборной России, – сказал Мутко. – У сборной Турции теперь обязательство приехать к нам. Хорваты готовы с нами играть. Хотелось бы открыть "Лужники" матчем со сборной Бразилии или Аргентины.