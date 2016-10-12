15:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Хотелось бы открыть "Лужники" матчем с Бразилией или Аргентиной"

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Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко на форуме "Россия – спортивная держава" подтвердил, что в марте будущего года сборная России сыграет первый матч в истории стадиона "Фишт" в Сочи, который примет в 2017 году Кубок конфедераций, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Вдобавок Мутко обозначил желание пригласить Бразилию или Аргентину на открытие главной арены чемпионата мира-2018, стадиона "Лужники".

– В марте хотим открыть стадион в Сочи игрой сборной России, – сказал Мутко. – У сборной Турции теперь обязательство приехать к нам. Хорваты готовы с нами играть. Хотелось бы открыть "Лужники" матчем со сборной Бразилии или Аргентины.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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nedvig

получить 0-10, а потом по словам Мутко выиграть ЧМ. ЛОЛ

17:37

Урфин Джюс

В наших реалиях будет здорово хотя бы просто открыть стадион.. В смысле сдать в готовом виде..

17:18

эстонский армеец

Этому чиновнику от спорта одно название - баламут!

16:50

aloveku

идея как вариант организовать матч сборной России против сборной Бразилии, собранной из легионеров РФПЛ. кинуть на стол премиальные в кач-ве призовых, чтобы мотивация к победе была у обеих команд. по сумме на уровне приглашения топ-сборной, ну чтобы на шампанское хватило. И тренера из РФПЛ. Тиму можно нехилую собрать против наших, от Гильермо с Фернандесом до Жулиано с Маурисио. Вот и будет реальная проверка и наигровка.

16:31

grey174

Судя по новому рейтингу, Новая Каледония или Вануату приедут к нам на открытие....

16:29

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