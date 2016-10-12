Виталий Мутко: "Хотелось бы открыть "Лужники" матчем с Бразилией или Аргентиной"

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко на форуме "Россия – спортивная держава" подтвердил, что в марте будущего года сборная России сыграет первый матч в истории стадиона "Фишт" в Сочи, который примет в 2017 году Кубок конфедераций, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Вдобавок Мутко обозначил желание пригласить Бразилию или Аргентину на открытие главной арены чемпионата мира-2018, стадиона "Лужники".
– В марте хотим открыть стадион в Сочи игрой сборной России, – сказал Мутко. – У сборной Турции теперь обязательство приехать к нам. Хорваты готовы с нами играть. Хотелось бы открыть "Лужники" матчем со сборной Бразилии или Аргентины.
nedvig
получить 0-10, а потом по словам Мутко выиграть ЧМ. ЛОЛ
17:37
Урфин Джюс
В наших реалиях будет здорово хотя бы просто открыть стадион.. В смысле сдать в готовом виде..
17:18
эстонский армеец
Этому чиновнику от спорта одно название - баламут!
16:50
aloveku
идея как вариант организовать матч сборной России против сборной Бразилии, собранной из легионеров РФПЛ. кинуть на стол премиальные в кач-ве призовых, чтобы мотивация к победе была у обеих команд. по сумме на уровне приглашения топ-сборной, ну чтобы на шампанское хватило. И тренера из РФПЛ. Тиму можно нехилую собрать против наших, от Гильермо с Фернандесом до Жулиано с Маурисио. Вот и будет реальная проверка и наигровка.
16:31
grey174
Судя по новому рейтингу, Новая Каледония или Вануату приедут к нам на открытие....
16:29