Сборная России исполнит новогодние мечты детей

Сборная России дала старт новогоднему проекту для детей, сообщает официальный сайт РФС. Для участия в акции юные болельщики должны отправить письмо или видеоролик с описанием своей мечты по адресу podarok@rfs.ru. Все сообщения будут приниматься до 13 декабря.

В акции приняли участие Алексей и Антон Миранчуки, Георгий Джикия, Александр Головин, Андрей Лунев, Дмитрий Тарасов, Илья Кутепов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Магомед Оздоев и Евгений Чернов. Каждый из игроков выберет яркие детские истории и исполнит мечты юных болельщиков.

Отмечается, что участие в новогоднем проекте может каждый ребенок в возрасте до 14 лет (включительно).