12:52 | Футбол — Сборная России

Сборная России исполнит новогодние мечты детей


Сборная России дала старт новогоднему проекту для детей, сообщает официальный сайт РФС. Для участия в акции юные болельщики должны отправить письмо или видеоролик с описанием своей мечты по адресу podarok@rfs.ru. Все сообщения будут приниматься до 13 декабря.

В акции приняли участие Алексей и Антон Миранчуки, Георгий Джикия, Александр Головин, Андрей Лунев, Дмитрий Тарасов, Илья Кутепов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Магомед Оздоев и Евгений Чернов. Каждый из игроков выберет яркие детские истории и исполнит мечты юных болельщиков.

Отмечается, что участие в новогоднем проекте может каждый ребенок в возрасте до 14 лет (включительно). 

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Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/88174.html

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