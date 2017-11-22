Сборная России исполнит новогодние мечты детей

Сборная России дала старт новогоднему проекту для детей, сообщает официальный сайт РФС. Для участия в акции юные болельщики должны отправить письмо или видеоролик с описанием своей мечты по адресу podarok@rfs.ru. Все сообщения будут приниматься до 13 декабря.
В акции приняли участие Алексей и Антон Миранчуки, Георгий Джикия, Александр Головин, Андрей Лунев, Дмитрий Тарасов, Илья Кутепов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Магомед Оздоев и Евгений Чернов. Каждый из игроков выберет яркие детские истории и исполнит мечты юных болельщиков.
Отмечается, что участие в новогоднем проекте может каждый ребенок в возрасте до 14 лет (включительно).
Опрос
Дополнительная информация
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Магомед Оздоев
- Антон Заболотный
- Илья Кутепов
- Алексей Миранчук
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
- Евгений Чернов