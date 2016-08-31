Российские дети выведут сборную Турции на матч в Анталье

Игроки сборной Турции выйдут на товарищеский матч против команды России, держась за руки с российскими детьми. Об этом сообщил представитель Федерации футбола Турции Илкер Угу. Футболисты сборной России, в свою очередь, выйдут на поле с турецкими детьми. Встреча состоится сегодня (начало - в 21.30).

- Мы собираемся сделать так, чтобы перед матчем турецкие дети вывели российских игроков за руку на поле, а русские дети выведут за руку футболистов сборной Турции. Это называется детский эскорт футболистов в знак дружбы, - цитирует "Р-Спорт" Угура.