Россия сыграет c Бельгией в красной форме

Сборная России сыграет в контрольном матче Бельгией в красной форме, сообщает официальный Твиттер национальной команды. Вратарь Игорь Акинфеев выйдет на поле в зеленой футболке.

Встреча пройдет сегодня в Сочи и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча Россия – Бельгия