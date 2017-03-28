11:53 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия сыграет c Бельгией в красной форме

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Сборная России сыграет в контрольном матче Бельгией в красной форме, сообщает официальный Твиттер национальной команды. Вратарь Игорь Акинфеев выйдет на поле в зеленой футболке.

Встреча пройдет сегодня в Сочи и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча Россия – Бельгия

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Юрий Александрович

В какой форме не играй,итог известен

12:21

marsey

теперь цвет формы становится топ-новостью? :)

12:21

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