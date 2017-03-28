Россия сыграет c Бельгией в красной форме

Сборная России сыграет в контрольном матче Бельгией в красной форме, сообщает официальный Твиттер национальной команды. Вратарь Игорь Акинфеев выйдет на поле в зеленой футболке.
Встреча пройдет сегодня в Сочи и начнется в 19.00 по московскому времени.
Трансляция матча Россия – Бельгия
Сегодня @TeamRussia сыграет с @BelRedDevils в красной форме! Вратарь - в зеленой! pic.twitter.com/4DX8OQGrgZ– Сборная России (@TeamRussia) 28 March 2017
Юрий Александрович
В какой форме не играй,итог известен
12:21
marsey
теперь цвет формы становится топ-новостью? :)
12:21