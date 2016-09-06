22:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Зобнин: "Черчесов поздравил нас с победой, но лучшими не называл"

0
0
0
 
Сегодня. Москва. Россия - Гана - 1:0. 20-я минута. Голевой удар Федора СМОЛОВА.Смолов принес России первую победу при Черчесове

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин после товарищеского матча против сборной Ганы (1:0) сообщил, что ближе к концовке встречи заметно устал, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также хавбек рассказал, что главный тренер команды Станислав Черчесов не запрещал футболистам играть поперек и назад.

– Как оцените игру команды? Показалось, что 60 минут переигрывали соперника, но потом подсели.

– Думаю, это связано с усталостью. Лично я подустал в концовке, сводило ноги. Мы подсели, и поэтому стали возникать моменты у наших ворот.

– Черчесов запретил играть поперек? Только вперед?

– Нет, не запрещал. Но, естественно, он нам говорит: первым делом ищите варианты впереди, затем поперечные, а только потом сзади.

– После матча тренер оценил игру критически или было больше положительных слов?

– Он поздравил нас с победой. Конечно, могли сыграть еще лучше, забить второй... Также Станислав Саламович поздравил Васю с сотым матчем. Я его тоже поздравляю. Все в позитивном режиме. Так же будет и дальше.

– Сегодня Черчесов не сказал вам еще раз, что вы самые лучшие?

– (Улыбается). Сегодня нет.

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Ганой?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы

Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ