Роман Зобнин: "Черчесов поздравил нас с победой, но лучшими не называл"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин после товарищеского матча против сборной Ганы (1:0) сообщил, что ближе к концовке встречи заметно устал, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также хавбек рассказал, что главный тренер команды Станислав Черчесов не запрещал футболистам играть поперек и назад.

– Как оцените игру команды? Показалось, что 60 минут переигрывали соперника, но потом подсели.

– Думаю, это связано с усталостью. Лично я подустал в концовке, сводило ноги. Мы подсели, и поэтому стали возникать моменты у наших ворот.

– Черчесов запретил играть поперек? Только вперед?

– Нет, не запрещал. Но, естественно, он нам говорит: первым делом ищите варианты впереди, затем поперечные, а только потом сзади.

– После матча тренер оценил игру критически или было больше положительных слов?

– Он поздравил нас с победой. Конечно, могли сыграть еще лучше, забить второй... Также Станислав Саламович поздравил Васю с сотым матчем. Я его тоже поздравляю. Все в позитивном режиме. Так же будет и дальше.

– Сегодня Черчесов не сказал вам еще раз, что вы самые лучшие?

– (Улыбается). Сегодня нет.