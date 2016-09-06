Василий Березуцкий: "Все поздравили и похлопали в связи с сотым матчем за сборную"

Защитник сборной России Василий Березуцкий после товарищеской игры против сборной Ганы (1:0) рассказал, что товарищи поздравили его с сотым матчем в национальной команде, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Березуцкий дебютировал в сборной в июне 2003 года во встрече против Швейцарии (2:2). За всю историю отечественного футбола до отметки 100 матчей добирались лишь четыре футболиста.

– Партнеры уже поздравили, что сыграли сотый матч?

– Даже футболка есть. Все поздравили, похлопали, сказали, что, может быть, подарят еще одну футболку в рамочке.

– Все расписались?

– Да, вся команда. На майке есть цифра 100. Посмотрим, может что-то еще подарят.

– В Турции команда играли с тремя центральными защитниками, а сейчас – с двумя. Сложно было перестраиваться?

– Мы отдельно готовились к обоим матчам. В первом матче играли с тремя центральными и двумя крайними, атакующими, сейчас у нас было больше дней. Этого времени хватило, чтобы немного сыграться и правильно перемещаться.

– В Турции вашими партнерами были Новосельцев и Кудряшов, а с Ганой вы играли с Семеновым. С кем удобнее?

– Со всеми комфортно.