21:57 | ФУТБОЛ — Сборная России

Василий Березуцкий: "Все поздравили и похлопали в связи с сотым матчем за сборную"

0
0
0
2
 
Сегодня. Москва. Россия - Гана - 1:0. 20-я минута. Голевой удар Федора СМОЛОВА.Смолов принес России первую победу при Черчесове

Защитник сборной России Василий Березуцкий после товарищеской игры против сборной Ганы (1:0) рассказал, что товарищи поздравили его с сотым матчем в национальной команде, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Березуцкий дебютировал в сборной в июне 2003 года во встрече против Швейцарии (2:2). За всю историю отечественного футбола до отметки 100 матчей добирались лишь четыре футболиста.

– Партнеры уже поздравили, что сыграли сотый матч?

– Даже футболка есть. Все поздравили, похлопали, сказали, что, может быть, подарят еще одну футболку в рамочке.

– Все расписались?

– Да, вся команда. На майке есть цифра 100. Посмотрим, может что-то еще подарят.

– В Турции команда играли с тремя центральными защитниками, а сейчас – с двумя. Сложно было перестраиваться?

– Мы отдельно готовились к обоим матчам. В первом матче играли с тремя центральными и двумя крайними, атакующими, сейчас у нас было больше дней. Этого времени хватило, чтобы немного сыграться и правильно перемещаться.

– В Турции вашими партнерами были Новосельцев и Кудряшов, а с Ганой вы играли с Семеновым. С кем удобнее?

– Со всеми комфортно.

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Ганой?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы

Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Cantona~~

Никак не закончит позориться.

23:10

Platinum1991

Поздравляем нашего ДОРОГОГО рекордсмена Василия с высоким футбольным достижением! ЕСТЬ СОТНЯ! МОЛОДЕЦ! Так играть и бить РЕКОРДЫ! Вперёд Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!

22:13

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ