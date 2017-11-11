Ринат Билялетдинов: "Аргентина вышла на поле не валять дурака"

Бывший главный тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов выразил мнение, что сборная России не провалилась в товарищеском матче с Аргентиной (0:1). При этом специалист был удивлен настрою, который продемонстрировали подопечные Хорхе Сампаоли.

– Я не считаю, что мы провалились в этой встрече. Мы действовали, исходя из возможностей соперника и из своих, – сказал Билялетдинов. – Не надо витать в облаках и выдавать желаемое за действительное. Необходимо отталкиваться от того, что мы четко знаем и по внутреннему чемпионату, и по еврокубкам.

Нам противостоял очень сильный соперник. Я не думал, что они приедут с таким серьезным настроем. Аргентинцы вышли на поле не валять дурака. Они играли, на мой взгляд, лучше, чем с Перу. А в отборочном матче с Эквадором их практически за уши вытащил Месси, и втащил команду на чемпионат мира. Тут была совсем другая команда, которая мне напомнила восемьдесят шестой год и чемпиона мира в Мексике.

У них возрождается тот стиль: быстрый контроль мяча. Вроде маленькое продвижение, но взрывные действия. Но это, опять же, исполнители. Они не валяли дурака. Правильно мы пытались высоким прессингом запереть их на той половине поля, заставить забирать мячи и отбирать их. Владение мячом было семьдесят четыре на двадцать шесть процентов, и это говорит о большом преимуществе соперников. С другой стороны, это энергозатратно и было понятно, что на весь матч их не хватит под таким прессингом, что, в принципе, и подтвердилось.

Еще раз повторю, что мы не провалились, пытались правильно играть, не раскрывались, не дергались, иначе бы эти быстроногие футболисты создали бы нам очень много проблем. Я не разочарован матчем. Есть, над чем задуматься и поработать.

– Вы удивлены, что нам забили всего один мяч?

– Если бы судья на линии махнул флагом – никто его не осудил бы, потому что там был тоненький офсайд. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)