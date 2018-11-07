Решение об участии Головина и Черышева в предстоящем сборе национальной команды будет принято в течении двух-трех дней

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал состояние полузащитника "Монако" Александра Головина и форварда "Валенсии" Дениса Черышева. Он отметил, что тренерский штаб и медицинская служба внимательно следят за состоянием здоровья футболистов.

- Тренерский штаб и медицинская служба сборной России внимательно следят за состоянием здоровья футболистов. Мы находимся в постоянном контакте с Головиным и Черышевым, а также врачами клубов, за которые они выступают, - приводит пресс-служба РФС слова Безуглова.

На данный момент можно говорить о том, что в течение ближайших двух-трех дней будут проводиться исследования, которые смогут с большей долей вероятности определить сроки лечения и восстановления игроков. Исходя из полученных данных, тренерский штаб примет решение об участии Головина и Черышева в предстоящем сборе и матчах против Германии и Швеции.

В понедельник, 12 ноября, сборная России соберется в Новогорске для подготовки к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и игре Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна). В списке игроков, вызванных на сбор, значится 26 игроков, но вопрос об участии в ближайших матчах Головина остается открытым.