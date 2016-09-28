Равшан Ирматов обслужит матч Россия - Коста-Рика

Стали известны арбитры на товарищеский матч между Россией и Коста-Рикой, сообщает официальный сайт РФС. Встречу обслужит бригада судей из Узбекистана во главе с Равшаном Ирматовым. Ассистировать ему будут Абдухамидулло Расулов и Джахонгир Саидов. Встреча состоится 9 октября в Краснодаре.

Ирматов четырежды признавался лучшим арбитром Азии, судил матчи ЧМ-2010 и 2014, олимпийский футбольный турнир-2012, финалы Кубка Азии и клубного чемпионата мира-2011.