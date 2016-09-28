13:14 | ФУТБОЛ — Сборная России

Равшан Ирматов обслужит матч Россия - Коста-Рика

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Стали известны арбитры на товарищеский матч между Россией и Коста-Рикой, сообщает официальный сайт РФС. Встречу обслужит бригада судей из Узбекистана во главе с Равшаном Ирматовым. Ассистировать ему будут Абдухамидулло Расулов и Джахонгир Саидов. Встреча состоится 9 октября в Краснодаре. 

Ирматов четырежды признавался лучшим арбитром Азии, судил матчи ЧМ-2010 и 2014, олимпийский футбольный турнир-2012, финалы Кубка Азии и клубного чемпионата мира-2011.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85069.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Ирматов слишком хорош, чтоб судить скукотные игры нашей сборной.

14:41

Dragan

Другие арбитры Абдулхамидулло и Джахонгир из солнечного киргизского города Ош.

14:12

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