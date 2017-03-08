Никита Симонян: "После матчей с Венгрией и Чили можно будет делать выводы"

Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что сборные Венгрии и Чили - достойные соперники для России. Команды проведут товарищеские матчи летом. 5 июня Россия сыграет с Венгрией в Будапеште, а 9 июня - с Чили в Москве.

- Венгры достойно выступили на чемпионате Европы, это очень серьезный соперник, - приводит ТАСС слова Симоняна. - Конечно, сейчас у них нет Пушкаша, но у них есть солидные игроки - тот же Джуджак. А Чили сейчас является одной из сильнейших команд, за их игрой любо-дорого смотреть. Команды представляют разные стили, поэтому наша сборная столкнется со сложной задачей, после выполнения которой можно будет делать выводы. И с той, и с другой командой будет интересно сыграть, плюс это огромная польза для нашей сборной.