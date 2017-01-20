Никита Симонян: "Мутко и Черчесов одобрили кандидатуру Бушманова в молодежную сборную"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что официально Евгений Бушманов еще не возглавил молодежную сборную России, но его кандидатуру одобрили вице-премьер РФ Виталий Мутко и главный тренер сборной Станислав Черчесов. Ранее молодежную команду покинул Николай Писарев, чтобы попробовать себя в качестве тренера клуба.

– Назначения пока не было, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Но кандидатуру Бушманова мы обсудили с Виталием Мутко и Станиславом Черчесовым. Они ее одобрили. Вызовем Бушманова на технический комитет, поговорим с ним. Но это все формальности. После этого, думаю, он будет назначен старшим тренером молодежки.