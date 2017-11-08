Мората сыграет с Россией под 7-м номером, "девятка" у Кальехона

Стали известны игровые номера футболистов сборной Испании на ноябрьские контрольные матчи с Коста-Рикой и Россией, сообщает Mundo Deportivo. Так, нападающий "Челси" Альваро Мората поменял 9-й номер на 7-й. "Девятку" получил форвард "Наполи" Хосе Кальехон.

Полностью состав сборной Испании с номерами выглядит следующим образом:

Вратари: 1 - Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), 23 - Рейна ("Наполи"), 13 - Кепа ("Атлетик");

Защитники: 15 - Рамос ("Реал"), 3 - Пике ("Барселона"), 4 - Бартра ("Боруссия" Д), 2 - Одриосола ("Реал Сосьедад"), 14 - Начо ("Арсенал"), 18 - Альба ("Барселона");

Полузащитники: 16 - Морено ("Ливерпуль"), 22 - Иско ("Реал"), 12 - Луис Альберто ("Лацио"), 8 - Сауль ("Атлетико"), 20 - Асенсио ("Реал"), 5 - Бускетс ("Барселона"), 10 - Тиагу Алькантара ("Бавария"), 6 - Иньеста ("Барселона"), 25 - Ильярраменди ("Реал Сосьедад"), 24 - Сусо ("Милан");

Нападающие: 9 - Кальехон ("Наполи"), 11 - Витоло ("Лас-Пальмас"), 17 - Аспас ("Сельта"), 7 - Мората ("Челси"), 21 - Сильва ("Манчестер Сити"), 19 - Родриго ("Валенсия").

Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.