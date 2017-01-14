Макс Безушков: "Предложение выступать за сборную России? Сейчас такой вопрос не стоит"

Полузащитник "Айнтрахта" из Франкфурта Макс Безушков после товарищеской игры против "Зенита" (0:0) отметил, что, несмотря на российские корни, он мечтает выступать за сборную Германии, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. 19-летний футболист рассказал, что не задумывался о выступлениях за сборную России.
– У вас российские корни, но родились вы уже в Германии...
– Да. Но я помню, какая во мне течет кровь.
– Знаете ли вы о примере Романа Нойштедтера, который в похожей с вашей ситуации выбрал сборную России и сыграл за нее на Euro-2016?
– Конечно. Я смотрел чемпионат Европы. В свою очередь сейчас играю за сборную Германии своего возраста. И в дальнейшем хотел бы выступать за бундестим.
– А если поступит предложение от России, будете его рассматривать?
– Сейчас такой вопрос в любом случае не стоит.
– А если встанет, задумаетесь над ним?
– Считаю, мне рано задумываться о таких вещах. Я просто играю в футбол. В том числе за юношескую сборную Германии.
– С родителями эту тему тоже не обсуждали?
– Нет. Пока могу лишь сказать, что у меня 40 игр за сборные Германии. Так что вопрос футбольного гражданства не обсуждался.
– Для вас Россия – что-то совсем далекое?
– Нет, конечно. В Новосибирске живут родители папы. Переписываюсь с ними постоянно, по телефону общаемся.
– В гости к ним ездите во время отпуска?
– В последний раз это было 10 лет назад, когда я только начинал играть в футбол. К сожалению, потом было не так много времени. Ведь в Германии играл за сборные, начиная с U-15. Теперь, конечно, мечтаю о бундестим. Но в то же время желание навестить родных в России по-прежнему есть!