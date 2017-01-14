Макс Безушков: "Предложение выступать за сборную России? Сейчас такой вопрос не стоит"

Полузащитник "Айнтрахта" из Франкфурта Макс Безушков после товарищеской игры против "Зенита" (0:0) отметил, что, несмотря на российские корни, он мечтает выступать за сборную Германии, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. 19-летний футболист рассказал, что не задумывался о выступлениях за сборную России.

– У вас российские корни, но родились вы уже в Германии...

– Да. Но я помню, какая во мне течет кровь.

– Знаете ли вы о примере Романа Нойштедтера, который в похожей с вашей ситуации выбрал сборную России и сыграл за нее на Euro-2016?

– Конечно. Я смотрел чемпионат Европы. В свою очередь сейчас играю за сборную Германии своего возраста. И в дальнейшем хотел бы выступать за бундестим.

– А если поступит предложение от России, будете его рассматривать?

– Сейчас такой вопрос в любом случае не стоит.

– А если встанет, задумаетесь над ним?

– Считаю, мне рано задумываться о таких вещах. Я просто играю в футбол. В том числе за юношескую сборную Германии.

– С родителями эту тему тоже не обсуждали?

– Нет. Пока могу лишь сказать, что у меня 40 игр за сборные Германии. Так что вопрос футбольного гражданства не обсуждался.

– Для вас Россия – что-то совсем далекое?

– Нет, конечно. В Новосибирске живут родители папы. Переписываюсь с ними постоянно, по телефону общаемся.

– В гости к ним ездите во время отпуска?

– В последний раз это было 10 лет назад, когда я только начинал играть в футбол. К сожалению, потом было не так много времени. Ведь в Германии играл за сборные, начиная с U-15. Теперь, конечно, мечтаю о бундестим. Но в то же время желание навестить родных в России по-прежнему есть!

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