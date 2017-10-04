Магомед Оздоев: "Думаю, что каждый гражданин России радуется за Кокорина"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев отметил, что национальная команда провела интенсивную тренировку на базе в Новогорске не из-за приезда главы РФС Виталия Мутко. Он также добавил, что не заметил особой разницы между нынешним Александром Кокориным и прежним.

– Тренировочный процесс составлен исходя из самочувствия футболистов. Сегодня был день тяжелой нагрузки, очень хорошо поработали, – сказал Оздоев. – Думаю, тренерский штаб остался доволен. Интенсивность была высокая. И дело не в приезде Мутко (смеется). Мы всегда ему рады.

– Все удивляются прогрессу Кокорина. По тренировкам тоже видно, что он прибавил?

– Я бы не сказал. Всегда знал, что это хороший, сильный футболист. И не заметил особой разницы между нынешним Кокориным и прежним. А вообще думаю, что каждый гражданин Российской Федерации радуется за нашего игрока, который начал забивать. Это хорошо и для самого футболиста, и для сборной. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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