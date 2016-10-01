Кудряшова, Дзагоева и Смолова в сборной заменят Щенников, Панченко и Полоз

В опубликованном ранее списке игроков, вызванных в сборную России для подготовки к контрольному матчу с Коста-Рикой (9 октября, Краснодар), произошли изменения, информирует официальный сайт РФС. Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 4 октября в Краснодаре.

По причине травм, не позволяющих в течение ближайших десяти – четырнадцати дней тренироваться в общей группе, в расположение сборной не смогут приехать защитник Федор Кудряшов ("Ростов"), полузащитник Алан Дзагоев (ЦСКА) и форвард Федор Смолов ("Краснодар"). У Кудряшова и Дзагоева по результатам выполненных обследований выявлены надрывы мышц задней поверхности бедра. У Смолова имеется повреждение коленного сустава, точный характер которого будет установлен в ближайшее время врачами "Краснодара". Остальные футболисты готовятся в составе своих команд к матчам чемпионата России и прибудут в расположение сборной.

Вместе с тем тренерский штаб принял решение вызвать в команду защитника ЦСКА Георгия Щенникова, полузащитника Кирилла Панченко из выступающего в ФНЛ московского "Динамо" и форварда "Ростова" Дмитрия Полоза.

Отметим, что 26-летний Панченко – лучший бомбардир ФНЛ (11 голов в 13 матчах).

Таким образом, полный список игроков выглядит следующим образом:

вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Краснодар"),

защитники Василий Березуцкий, Георгий Щенников (оба – ЦСКА), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – "Зенит"), Илья Кутепов ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Локомотив"),

полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Ерохин ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – "Локомотив"), Кирилл Панченко ("Динамо"), Олег Шатов ("Зенит"),

нападающие Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов").

Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин ("Уфа") и полузащитник Павел Могилевец ("Зенит").