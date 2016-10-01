14:00 | ФУТБОЛ — Сборная России

Кудряшова, Дзагоева и Смолова в сборной заменят Щенников, Панченко и Полоз

Кирилл ПАНЧЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Алан ДЗАГОЕВ (слева) и Федор СМОЛОВ (третий слева) не помогут сборной в ближайшей игре, а Дмитрий ПОЛОЗ (справа) пополнил ее состав. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Кирилл ПАНЧЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В опубликованном ранее списке игроков, вызванных в сборную России для подготовки к контрольному матчу с Коста-Рикой (9 октября, Краснодар), произошли изменения, информирует официальный сайт РФС.  Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 4 октября в Краснодаре.

 
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По причине травм, не позволяющих в течение ближайших десяти – четырнадцати дней тренироваться в общей группе, в расположение сборной не смогут приехать защитник Федор Кудряшов ("Ростов"), полузащитник Алан Дзагоев (ЦСКА) и форвард Федор Смолов ("Краснодар"). У Кудряшова и Дзагоева по результатам выполненных обследований выявлены надрывы мышц задней поверхности бедра. У Смолова имеется повреждение коленного сустава, точный характер которого будет установлен в ближайшее время врачами "Краснодара". Остальные футболисты готовятся в составе своих команд к матчам чемпионата России и прибудут в расположение сборной.

Вместе с тем тренерский штаб принял решение вызвать в команду защитника ЦСКА Георгия Щенникова, полузащитника Кирилла Панченко из выступающего в ФНЛ московского "Динамо" и форварда "Ростова" Дмитрия Полоза.

Отметим, что 26-летний Панченко – лучший бомбардир ФНЛ (11 голов в 13 матчах).

Таким образом, полный список игроков выглядит следующим образом: 
вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Краснодар"), 
защитники Василий Березуцкий, Георгий Щенников (оба – ЦСКА), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – "Зенит"), Илья Кутепов ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Локомотив"), 
полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Ерохин ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – "Локомотив"), Кирилл Панченко ("Динамо"), Олег Шатов ("Зенит"), 
нападающие Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов").
Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин ("Уфа") и полузащитник Павел Могилевец ("Зенит").

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Dymanomashina

Нормальный выбор, всем болванам все равно не угодишь. Но лично у меня теперь идея фикс: Жоаузинью! Даешь больше креатива!

15:29

defender_8

За Панченко рад, а Щенникова не взял бы ни за какие коврижки.

15:26

Plan_A

Позорище-то. Куда уже ниже?! Я за сборную из любителей - хоть биться будут за честь и совесть.

14:53

КолобокКолобков

Только Полоз может рассматриваться серьёзно. Остальные- мусор.

14:39

Kairat Alimovich

а что в сборной делают выродки кутепка и зобка? полировщки лавки)) свиное овно)

14:38

Ж и в о й

Вызывают Панченко вместо Кокорина? Мдя. Ну что, поздравляю Кирилла, но как-то это всё странновато. Совсем уже выбора у Черчесова не осталось видать, ну ладно хоть не из второго дивизиона игрока вызвали, а всего лишь из первого)))

14:38

Гаттузо зол!

blue-white! ///Ну дык Панч играет, а Йонов все по рюмочным болтается.

14:38

armi

Оч.рад за Панченко!!! Даже больше, чем за Щенникова, который уже несколько раз вызывался в сборную.

14:27

blue-white!

А-ха-ха, Ионов на правах аренды ушёл в ЦСКА, чтобы играть в РФПЛ и попасть в сборную, а туда попал Панченко из ФНЛ!)))

14:16

никнейм1

И плюс за Панченко. Уже много заколотил за Динамо.

14:10

Митяй Антибомж

Браво, Саламыч! Сказал не будет нулины Сосо в сборной - сделал.

14:08

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