Кудряшова, Дзагоева и Смолова в сборной заменят Щенников, Панченко и Полоз

В опубликованном ранее списке игроков, вызванных в сборную России для подготовки к контрольному матчу с Коста-Рикой (9 октября, Краснодар), произошли изменения, информирует официальный сайт РФС. Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 4 октября в Краснодаре.
По причине травм, не позволяющих в течение ближайших десяти – четырнадцати дней тренироваться в общей группе, в расположение сборной не смогут приехать защитник Федор Кудряшов ("Ростов"), полузащитник Алан Дзагоев (ЦСКА) и форвард Федор Смолов ("Краснодар"). У Кудряшова и Дзагоева по результатам выполненных обследований выявлены надрывы мышц задней поверхности бедра. У Смолова имеется повреждение коленного сустава, точный характер которого будет установлен в ближайшее время врачами "Краснодара". Остальные футболисты готовятся в составе своих команд к матчам чемпионата России и прибудут в расположение сборной.
Вместе с тем тренерский штаб принял решение вызвать в команду защитника ЦСКА Георгия Щенникова, полузащитника Кирилла Панченко из выступающего в ФНЛ московского "Динамо" и форварда "Ростова" Дмитрия Полоза.
Отметим, что 26-летний Панченко – лучший бомбардир ФНЛ (11 голов в 13 матчах).
Таким образом, полный список игроков выглядит следующим образом:
вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Краснодар"),
защитники Василий Березуцкий, Георгий Щенников (оба – ЦСКА), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – "Зенит"), Илья Кутепов ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Локомотив"),
полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Ерохин ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – "Локомотив"), Кирилл Панченко ("Динамо"), Олег Шатов ("Зенит"),
нападающие Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов").
Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин ("Уфа") и полузащитник Павел Могилевец ("Зенит").
Dymanomashina
Нормальный выбор, всем болванам все равно не угодишь. Но лично у меня теперь идея фикс: Жоаузинью! Даешь больше креатива!
15:29
defender_8
За Панченко рад, а Щенникова не взял бы ни за какие коврижки.
15:26
Plan_A
Позорище-то. Куда уже ниже?! Я за сборную из любителей - хоть биться будут за честь и совесть.
14:53
КолобокКолобков
Только Полоз может рассматриваться серьёзно. Остальные- мусор.
14:39
Kairat Alimovich
а что в сборной делают выродки кутепка и зобка? полировщки лавки)) свиное овно)
14:38
Ж и в о й
Вызывают Панченко вместо Кокорина? Мдя. Ну что, поздравляю Кирилла, но как-то это всё странновато. Совсем уже выбора у Черчесова не осталось видать, ну ладно хоть не из второго дивизиона игрока вызвали, а всего лишь из первого)))
14:38
Гаттузо зол!
blue-white! ///Ну дык Панч играет, а Йонов все по рюмочным болтается.
14:38
armi
Оч.рад за Панченко!!! Даже больше, чем за Щенникова, который уже несколько раз вызывался в сборную.
14:27
blue-white!
А-ха-ха, Ионов на правах аренды ушёл в ЦСКА, чтобы играть в РФПЛ и попасть в сборную, а туда попал Панченко из ФНЛ!)))
14:16
никнейм1
И плюс за Панченко. Уже много заколотил за Динамо.
14:10
Митяй Антибомж
Браво, Саламыч! Сказал не будет нулины Сосо в сборной - сделал.
14:08