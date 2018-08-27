Кто будет капитаном сборной? Ответ Черчесова вас удивит

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто будет капитаном сборной России в отсутствие Игоря Акинфеева.

– Кто будет капитаном сборной в ближайшие два матча?

– Из прессы все узнаете! (Михаил ГОНЧАРОВ).

В сентябре россияне проведут матч Лиги наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

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