15:26 | Футбол — Сборная России

Кто будет капитаном сборной? Ответ Черчесова вас удивит


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто будет капитаном сборной России в отсутствие Игоря Акинфеева.

– Кто будет капитаном сборной в ближайшие два матча?

– Из прессы все узнаете! (Михаил ГОНЧАРОВ).

В сентябре россияне проведут матч Лиги наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rusteam/reviews/sostav-sbornoy-rossii-na-matchi-s-turciey-i-chehiey-stanislav-cherchesov-o-dzyube-i-otsutstvii-akinfeeva-i-smolova-1450383/

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