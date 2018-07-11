Кокорин поставил эмодзи в посте об уходе Жиркова из сборной. И понеслось

В записи об уходе 34-летнего футболиста "Зенита" из национальной команды возвращающийся в строй после травмы крестообразных связок колена нападающий оставил комментарий в виде эмодзи со смеющимся до слез лицом. После этого многие пользователи стали обращаться к Кокорину – а тот им отвечать.

В общении стороны использовали как добрые пожелания здоровья игроку, так и ироничные и даже жесткие уколы. Кокорин сделал замечание о внешности одной из пользователей, пообещал выйти на личную связь с одним из пользователей при наборе им 370 подписчиков – и оставил еще немало веселых комментариев.

К футболисту обращались, например, следующим образом:

"Что смешного, Александр?"

"Саш, завершай тоже, зачем тебе это? Вместе с Федей завершайте. Вам же бабки главное грести"

"Почему они все уходят и уходят?! Я уже боюсь Инстаграм открывать"

"Что ржешь? Ты что-нибудь сделал стоящее за сборную?" (Со смайлами)

"Иди шампанское с Мамаевым попей"

"Люди не в теме ваших теплых отношений еще со времен "Динамо"

"Саааша, ну что смешного, ну?"

"Ты тоже в шоке?"

"Главное, чтобы Габулов не ушел"

Пользователь yulia_mart_91 написала:

"Новое хобби такое? Откомментить каждый пост про сборника, чтобы вас не забыли? Кажется, это лишнее. Может в этом и нет ничего плохого с вашей стороны, но тогда б что-то хорошее написали б. Вы же понимаете, после такого хорошего выступления на ЧМ за плохое слово или неоднозначный комменты в их адрес вас загрызут"

И вот ответ, первый в переписке, от Кокорина:

"Юлия, мне очень приятно, что вы не прошли мимо, на вашем месте я бы завтра записался в парикмахерскую, чтобы убрать эту замечательную челку"

После этого пользователи оставили такие комментарии, а футболист все чаще стал включаться в дискуссию, но не все воспринимали общение с юмором:

"Какая честь мужчина знаменитый футболист обсуждает чью-то внешность. Браво сильно. Красавчик, вашего совета я обязательно спрошу как-нибудь в следующий раз"

"Над собой бы посмеялся"

"Чего Вы обидчивый такой? Человек мнение высказал, а вы чуть ли не на личности переходите"

"Иди тренируйся лучше"

"Кому-то пора в камеди"

"На твоем месте я бы не выделывался, ребята поверили друг в друга, мы поверили в них и все получилось, после проигрыша никто не поехал бухать и делать из этого праздник, и ты играл бы если б не опозорился вместе с Мамаевым на всю страну!!!! А теперь под каждым постом Артема Дзюбы пишешь комменты, зависть? Шел бы тренировался лучше б... жду ответа на мой комментарий, любитель выделиться и показать себя в словах а не в деле..."

"М-да, из-за смайла так размазать человека. Что все накинулись на него? Поставил смайл и поставил, это оскорбительно для кого-то или что?"

"Вы сделали мой день! Лучший просто, ору с комментов! Спасибо!"

"Нашла написать коммент о том, что лучшие игроки уходят, но меня рассмешило то, что из-за одного смайлика kokorin9 люди его чуть ли не убить готовы, все так спешат делать выводы и ссорить комментариями…"

Вот ряд ответов Кокорина

"Как всегда, спасибо за хорошее настроение, Саш" – ответ Кокорина: "Людям спасибо. Давно столько уважаемых людей в комментах не встречал"

"С тобой бы игра помощнее была" – ответ Кокорина: "Не факт"

Еще замечания Кокорина:

"Может, мы просто вместе в 3 командах были, все же может быть правильно?"

"Игрушку нашел себе новую (огонь)"

"Просто скучно на сборах, вот людей и развлекаю"

В итоге для общения с Кокориным был заведен новый пост.

"Это очень больно, но вы красавцы!" Как болели известные спортсмены //

Кокорин проводил Самедова и Игнашевича из сборной и намекнул на уход Габулову //

Александр Кокорин: "Комментатор не должен рассказывать какие-то истории о своей жизни" //

"То, чем он занимался на футбольном поле, тоже вряд ли возможно назвать "игрой". Генич ответил Кокорину //

Кокорин - о тренере Буровой: "Она над нами издевается" //

"Зенит" показал Кокорина-комментатора. Видео