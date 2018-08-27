Игнашевич вернется в сборную России. В новом статусе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич продолжит работать с национальной командой и будет посещать ее тренировки. При этом от предложения РФС возглавить сборную игроков 2004 года рождения Игнашевич отказался, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Будут какие-то изменения в тренерском штабе?

– Нет. Единственное – переговорили с Игнашевичем. Сергей начнет посещать наши тренировки и нам помогать. Будем давать ему возможность проявлять себя. Сегодня он работает в ЦСКА. Мы предложили ему возглавить сборную 2004 года рождения, но пока он не готов. Поэтому еще сразу после чемпионата мира договорились, что позовем его на первый сбор еще после чемпионата мира. Парень умный, не можем проходить мимо.

– Будет ли в двух ближайших матчах помогать расширенная аналитическая группа, как на чемпионате мира?

– Нет.

– Гранеро, покинувший ЦСКА, останется в сборной?

– Да.

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