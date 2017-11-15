Хулен Лопетеги: "Против России тяжело играть без мяча"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча против России (3:3) отметил, что остался доволен выступлением своей команды, несмотря на результат. Также специалист заявил, что пока не привык к большим расстояниям в России.

– Что вам понравилось в игре против россиян, а что нужно улучшить?

– В целом мы провели неплохой матч, – сказал Лопетеги. – Обе последних игры оцениваю как хорошие и полезные для нас. Мы быстро забили два гола и немного расслабились. Позволили России забрать у нас мяч, а против таких соперников тяжело играть без мяча. В двух товарищеских матчах мы посмотрели почти всех вызванных игроков, кроме Пепе Рейны.

– Предварительно вы выбрали местом дислокации сборной Испании Краснодар. Это решение может измениться в пользу Петербурга?

– Определимся с базом на ЧМ позже. Нужно узнать результаты жеребьевки, понять с кем и где мы будем играть. В России непривычно большие для нас расстояния. (Сергей ЯРЕМЕНКО)