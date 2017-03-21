Глушаков, Акинфеев и Смолов озвучили названия станций в столичных аэроэкспрессах

Трое игроков сборной России, а именно полузащитник Денис Глушаков, вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Федор Смолов, приняли участие в мероприятии, посвященному Кубку конфедераций, информирует официальный сайт РФС. Они озвучили названия станций в столичных аэроэкспрессах. с определенного момента именно их голоса будут слышны пассажирам, которые на этом виде транспорта предпочтут добираться до аэропортов и обратно. Напомним, что сборная России находится в Краснодаре, где готовится к пятничному контрольному матчу с Кот-д'Ивуаром.