22:33 | ФУТБОЛ — Сборная России

Глушаков, Акинфеев и Смолов озвучили названия станций в столичных аэроэкспрессах

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Трое игроков сборной России, а именно полузащитник Денис Глушаков, вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Федор Смолов, приняли участие в мероприятии, посвященному Кубку конфедераций, информирует официальный сайт РФС. Они озвучили названия станций в столичных аэроэкспрессах. с определенного момента именно их голоса будут слышны пассажирам, которые на этом виде транспорта предпочтут добираться до аэропортов и обратно. Напомним, что сборная России находится в Краснодаре, где готовится к пятничному контрольному матчу с Кот-д'Ивуаром.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86082.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maxscorp78

какие там названия? аэроэкспрессы ходят без остановок

23:20

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