Евгений Кафельников: "У Ямайки больше шансов в бобслее, чем у России в футболе"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников разочарован игрой сборной России в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).
По его словам, у ямайцев больше шансов одержать победу в бобслее, чем у национальной команды в футболе.
"Можете себя сколько угодно успокаивать, но у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе", – написал Кафельников на своей странице в Твиттере.
Трансляция матча Россия – Аргентина
Можете себя сколько угодно успокаивать.Но у Ямайки в бобслее больше шансов,чем у России в футболе– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 11 ноября 2017 г.
vernon s
У папуаса больше шансов выиграть у Тайгера Вудса в гольф, чем у вышеназваного нетоварища Кафельникова.
19:20
бомж на кляче от версачи
Теперь ждём победы бобслеистов Ямайки на зимней Олимпиаде 2018 года!)))))))))))
19:05
Петя
Жаль не было Комбарова, а то он на ... изошел бы, обвиняя его во всех грехах!
19:01
АлександрД
Не плиточникову об этом рассуждать
18:57
Slim Taller
Не согласен с уважаемым теннисистом.Шансов поровну.
18:50