18:33 | Футбол — Сборная России

Евгений Кафельников: "У Ямайки больше шансов в бобслее, чем у России в футболе"

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Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников разочарован игрой сборной России в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).

По его словам, у ямайцев больше шансов одержать победу в бобслее, чем у национальной команды в футболе.

"Можете себя сколько угодно успокаивать, но у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе", – написал Кафельников на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча Россия – Аргентина

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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vernon s

У папуаса больше шансов выиграть у Тайгера Вудса в гольф, чем у вышеназваного нетоварища Кафельникова.

19:20

бомж на кляче от версачи

Теперь ждём победы бобслеистов Ямайки на зимней Олимпиаде 2018 года!)))))))))))

19:05

Петя

Жаль не было Комбарова, а то он на ... изошел бы, обвиняя его во всех грехах!

19:01

АлександрД

Не плиточникову об этом рассуждать

18:57

Slim Taller

Не согласен с уважаемым теннисистом.Шансов поровну.

18:50