Евгений Кафельников: "У Ямайки больше шансов в бобслее, чем у России в футболе"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников разочарован игрой сборной России в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).

По его словам, у ямайцев больше шансов одержать победу в бобслее, чем у национальной команды в футболе.

"Можете себя сколько угодно успокаивать, но у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе", – написал Кафельников на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча Россия – Аргентина