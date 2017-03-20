Дзюба еще может вернуться в сборную

Нападающий сборной России Артем Дзюба, который в понедельник вечером покинул расположение команды, готовящейся в Краснодаре к контрольному матчу против Кот-д'Ивуара (24 марта), отправился в Москву. В столице форвард "Зенита" пройдет дополнительное медицинское обследование, после чего станет ясно, продолжит ли Дзюба работу со сборной.
В тренерском штабе Станислава Черчесова не исключают возвращения нападающего и его участия хотя бы во втором контрольном матче – против Бельгии. Игра состоится 28 марта в Сочи. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
grimbo
Вьери, может есть и жидовская кровь. Отец то у него как раз прибыл из-за черты осёдлости, которая существовала во времена Российской Империи для евреев.
20:34
parafraz
Даже Карлссон обещал вернуться...
20:32
Вьери
grimbo, так он еврей, вроде)
20:29
grimbo
Да уж. Лучше без сборной. Скользкий тип. Впрочем, для хохлов это весьма характерно
20:28
епифан
На Дзюбе лежит проклятие.В первый же его сезон в Зените команда не вышла в Лигу Чемпионов и наоборот только избавившись от Дзюбы Спартак получил реальный шанс стать чемпионом страны. Дзюба это 33 несчастья,гнать его нужно из сборной
20:24
Долой марионеток-макларенеток
...но не в этом веке...
20:15
genas
из за него всегда неприятности...неприятный типок таким не место в сборной
20:10
genas
не нужен он в сборной
20:09
Ясен-Красен!
Не надо! Пацаны, прячьте мелочь, если вернётся.
20:08