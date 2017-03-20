20:02 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дзюба еще может вернуться в сборную

Сегодня. Краснодар. Артем ДЗЮБА (в центре) на тренировке сборной. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Краснодар. Артем ДЗЮБА (в центре) на тренировке сборной. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Нападающий сборной России Артем Дзюба, который в понедельник вечером покинул расположение команды, готовящейся в Краснодаре к контрольному матчу против Кот-д'Ивуара (24 марта), отправился в Москву. В столице форвард "Зенита" пройдет дополнительное медицинское обследование, после чего станет ясно, продолжит ли Дзюба работу со сборной.

В тренерском штабе Станислава Черчесова не исключают возвращения нападающего и его участия хотя бы во втором контрольном матче – против Бельгии. Игра состоится 28 марта в Сочи. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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grimbo

Вьери, может есть и жидовская кровь. Отец то у него как раз прибыл из-за черты осёдлости, которая существовала во времена Российской Империи для евреев.

20:34

parafraz

Даже Карлссон обещал вернуться...

20:32

Вьери

grimbo, так он еврей, вроде)

20:29

grimbo

Да уж. Лучше без сборной. Скользкий тип. Впрочем, для хохлов это весьма характерно

20:28

епифан

На Дзюбе лежит проклятие.В первый же его сезон в Зените команда не вышла в Лигу Чемпионов и наоборот только избавившись от Дзюбы Спартак получил реальный шанс стать чемпионом страны. Дзюба это 33 несчастья,гнать его нужно из сборной

20:24

Долой марионеток-макларенеток

...но не в этом веке...

20:15

genas

из за него всегда неприятности...неприятный типок таким не место в сборной

20:10

genas

не нужен он в сборной

20:09

Ясен-Красен!

Не надо! Пацаны, прячьте мелочь, если вернётся.

20:08

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