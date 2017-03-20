Дзюба еще может вернуться в сборную

Нападающий сборной России Артем Дзюба, который в понедельник вечером покинул расположение команды, готовящейся в Краснодаре к контрольному матчу против Кот-д'Ивуара (24 марта), отправился в Москву. В столице форвард "Зенита" пройдет дополнительное медицинское обследование, после чего станет ясно, продолжит ли Дзюба работу со сборной.

В тренерском штабе Станислава Черчесова не исключают возвращения нападающего и его участия хотя бы во втором контрольном матче – против Бельгии. Игра состоится 28 марта в Сочи. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)