19:43 | ФУТБОЛ — Сборная России

Джонни Акоста: "Не знаю игроков сборной России"

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Защитник сборной Коста-Рики и клуба "Эредиано" Джонни Акоста в преддверии товарищеской встречи против сборной России рассказал, что не знает ни одного футболиста из команды соперника. Игра пройдет 9 октября на новом стадионе "Краснодара".

– Мы немного знаем про сборную России, могу говорить только по тому, что видел на видео, – цитирует ТАСС Акосту. – Знаю, что команда очень хорошая, которая играет в хороший футбол, но игроков не знаю. Мы ожидали, что будет холоднее, но чем теплее, тем для нас лучше.

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Кто должен составить пару Василию Березуцкому в центре обороны сборной против Коста-Рики?
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http://tass.ru/sport/3687655

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КОММЕНТАРИИ (2)
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belaruss

и что?? я об этом перце тоже слышу впервые, впрочем также и о суперклубе, который этот перец представляет

20:10

баламошка

Да ну на!! Не может быть!! У нас же одни суперзвёзды в составе.

19:55

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