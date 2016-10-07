Джонни Акоста: "Не знаю игроков сборной России"

Защитник сборной Коста-Рики и клуба "Эредиано" Джонни Акоста в преддверии товарищеской встречи против сборной России рассказал, что не знает ни одного футболиста из команды соперника. Игра пройдет 9 октября на новом стадионе "Краснодара".

– Мы немного знаем про сборную России, могу говорить только по тому, что видел на видео, – цитирует ТАСС Акосту. – Знаю, что команда очень хорошая, которая играет в хороший футбол, но игроков не знаю. Мы ожидали, что будет холоднее, но чем теплее, тем для нас лучше.