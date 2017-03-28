21:56 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дзагоева поменяли на всякий случай

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей с командой Бельгии (3:3) в контрольном матче отметил, что полузащитник Алан Дзагоев почувствовал спазм, и поэтому был заменен. По словам наставника, игроками лучше не рисковать. Напомним, что Дзагоев был заменен на 16-й минуте встречи.

– Что с Дзагоевым? Такая ранняя замена.

– Он почувствовал спазм. Стараемся не рисковать футболистами. Не ждали ни минуты. Чтобы не усугубить состояние, решили поменять Дзагоева.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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breakthrough

Ещё бы Черч им рискнул. Гинер бы распял его за такие дела. Нам ещё чемп выигрывать. Да и Алан всё понимает ))

22:48

igogohruhru

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