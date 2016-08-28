Дзагоев поедет в сборную, Фернандес - только на один день

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о возможных сроках восстановления защитника Мариу Фернандеса и полузащитника Алана Дзагоева. Оба футболиста получили травмы в матче 5-го тура премьер-лиги с "Томью" (1:0). Заметим, что эти игроки вызваны на сбор национальной команды, который начнется завтра.

– Что касается Дзагоева, то сроки его возвращения в общую группу будут зависеть от его самочувствия, – сказал Керимов. – Травма несерьезная. У него небольшой спазм без повреждения мышечных структур. Алан отправится завтра на сбор национальной команды. А будет ли он играть, уже зависит от его состояния. Врачи сборной примут решение.

У Фернандеса травма серьезнее, – продолжил врач. – Он, насколько я знаю, поедет на сбор национальной команды, но только на один день. А потом вернется в расположение ЦСКА и продолжит восстановление у нас. (Виталий АЙРАПЕТОВ)