14:17 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дзагоев поедет в сборную, Фернандес - только на один день

Мариу ФЕРНАНДЕС и Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Мариу ФЕРНАНДЕС и Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о возможных сроках восстановления защитника Мариу Фернандеса и полузащитника Алана Дзагоева. Оба футболиста получили травмы в матче 5-го тура премьер-лиги с "Томью" (1:0). Заметим, что эти игроки вызваны на сбор национальной команды, который начнется завтра.

– Что касается Дзагоева, то сроки его возвращения в общую группу будут зависеть от его самочувствия, – сказал Керимов. – Травма несерьезная. У него небольшой спазм без повреждения мышечных структур. Алан отправится завтра на сбор национальной команды. А будет ли он играть, уже зависит от его состояния. Врачи сборной примут решение.

У Фернандеса травма серьезнее, – продолжил врач. – Он, насколько я знаю, поедет на сбор национальной команды, но только на один день. А потом вернется в расположение ЦСКА и продолжит восстановление у нас. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

 

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