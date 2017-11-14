Договоренность о проведении товарищеского матча Россия – Италия остается

Вице-премьер, президент РФС Виталий Мутко заявил о том, что договоренность между РФС и Итальянской федерацией футбола о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных сохраняется. Ранее сообщалось, что встреча Россия – Италия может пройти 5 июня 2018 года и стать первым на московском стадионе "Динамо" после его реконструкции.

"Мы очень хотим сыграть со сборной Италии, договоренность есть, – приводит ТАСС слова Мутко. – Но сейчас надо взять паузу, чтобы они пришли в себя".

Перед мировым первенством "Лужникам" осталось провести еще три тестовых игры. Одна из них уже известна – это товарищеский матч с бразильцами, который пройдет 23 марта, на вопрос, какие будут остальные, Мутко ответил: "Для сборной этого, в принципе, достаточно, там все-таки еще матч открытия чемпионата мира будет (с участием сборной России. – Прим. "СЭ"). Другие стадионы будут готовы, у нас выбор огромный, а так еще посмотрим на "Лужники", подумаем, что провести – дерби или другой матч; сейчас все завели свои стадионы, оттуда никого не выгонишь".