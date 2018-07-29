Дмитрий Губерниев: "Будем болеть за наших волейболистов, чтобы они не повторили четвертьфинальный успех нашего футбола, а выиграли золотые награды"

​Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" выступил с поддержкой сборной России по волейболу. Ранее Губерниев и Дмитрий Мусэрский, высказавшийся по поводу награждения футболистов сборной России, поспорили в комментариях в Инстаграме. Чемпионат мира по волейболу пройдет в Италии и Болгарии с 10 по 30 сентября.

– Конечно, времена изменились – сейчас не Советский Союз. Действительно, было сделано исключение для футболистов, и исключение приятное, – отметил Губерниев. – Но я хочу сказать, что понимаю чувства Гамовой и Мусэрского. С другой стороны, когда наш прославленный волейболист пишет, что все внимание на вечере было уделено футболистам, – это не так! Я лично сказал просто миллион фраз про волейбол, всей площадью мы поддерживали их. Мы благодарим наших футболистов и будем поддерживать наших волейболистов. Чтобы они не повторили, боже сохрани, четвертьфинальный успех нашего футбола, а значительно превзошли его и выиграли золотые награды. Мужская команда по волейболу – номер один сейчас в стране! (Игорь НОВИКОВ)