"Давайте друг друга больше уважать и верить". Дзюба обратился к болельщикам сборной

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча Лиги наций с командой Швеции (0:2) обратился к болельщикам со словами благодарности. Также форвард "Зенита" извинился за неудачные результаты.

– Огромное спасибо вам за то, что в нас поверили, полюбили и всегда нас поддерживали по всей России, по всему миру, – приводит слова Дзюбы пресс-служба национальной команды. - Спасибо за то, что поддерживаете, тратите свое здоровье, нервы. Мы вас всегда стараемся радовать. Очень тепло было на чемпионате мира, когда все объединились ради одной цели. Нам безумно приятно смотреть, как вся страна веселится, гуляет.

Простите, если мы не до конца показываем те результаты, которых от нас ожидаете, но мы искренне стараемся и сражаемся. Не всегда получается, но безразличных нет, и это главное. Давайте друг друга больше уважать и верить. Берегите себя, всем здоровья и удачи.