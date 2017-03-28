18:06 | ФУТБОЛ — Сборная России

Бентеке – в атаке бельгийцев в матче с Россией

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Стал известен стартовый состав сборной Бельгии на товарищеский матч с Россией. На острие атаки "дьяволов" с первых минут появится нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке. Экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель остался в запасе. Начало встречи – в 19.00 по московскому времени.

Бельгия: Миньоле – Фокет, Алдервейрелд, Фермален, Фертонген – Наингголан, Тилеманс, Дембеле – Миральяс, Бентеке, Шадли.

Запасные: Кастелс, Селс, Боята, Витсель, Т. Азар, Мертенс, Дендокер, Феррейра-Карраско, Ориги, Батшуайи, Р. Лукаку.

Трансляция матча Россия - Бельгия

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Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
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