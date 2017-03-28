Бентеке – в атаке бельгийцев в матче с Россией

Стал известен стартовый состав сборной Бельгии на товарищеский матч с Россией. На острие атаки "дьяволов" с первых минут появится нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке. Экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель остался в запасе. Начало встречи – в 19.00 по московскому времени.
Бельгия: Миньоле – Фокет, Алдервейрелд, Фермален, Фертонген – Наингголан, Тилеманс, Дембеле – Миральяс, Бентеке, Шадли.
Запасные: Кастелс, Селс, Боята, Витсель, Т. Азар, Мертенс, Дендокер, Феррейра-Карраско, Ориги, Батшуайи, Р. Лукаку.
Трансляция матча Россия - Бельгия
Line-up ! 🇷🇺🆚🇧🇪– BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 28 марта 2017 г.
📺📱@sporza & @RTBFsport #rusbel #roadtorussia pic.twitter.com/h7u1DNcsWm