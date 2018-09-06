Артем Дзюба: "Я не смог бы тренировать женскую команду"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Ты смог бы после завершения карьеры тренировать женскую команду?

- Женскую команду - точно нет. Это, наверное, не мое. Мужскую - да. Женскую - нет. Извините, девчонки. Почему? Много причин. Нужно много терпения. Я, наверное, не самый терпеливый человек. Да и для девочек это будет безопаснее. Так что нет, не надо.