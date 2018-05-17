Артем Дзюба: "Игнашевич легенда – такие люди раз в столетие рождаются"

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал возвращение в команду Сергея Игнашевича. Напомним, ветеран ЦСКА был призван после известия о травме Руслана Камболова.
– Легенда российского футбола, - сказал Дзюба. - Мы порой забываем, что такие люди рождаются раз в столетие. И это пример для молодежи, для нас всех. Он даже просто нахождением в команде поможет. И в игре, думаю, тоже. Это супер новость. (Филипп ПАПЕНКОВ)
shpasic
т.е. Игнашевич за сборную будет до ста лет играть?
14:02
баламошка
Это такие как ты раз в 100 лет рождаются) На кой-то хрен. Чтоб люди добрые не расслаблялись)
14:00