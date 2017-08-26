Аршавин назвал причину неудач сборной России

Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", назвал глобальную причину неудач национальной команды. По его словам, это связано с плохой подготовкой в детском и юношеском футболе.

– Почему не удается сборной России повторить результат Euro-2008? Во-первых, даже сборной СССР не удавалось часто брать медали, – отметил Аршавин в интервью телеканалу "Катунь 24". – Сейчас, тем более, не стоит ожидать, что каждый турнир у нас будут медали. Почему? Наверное, есть ряд причин. Не знаю, правильные они или нет. В глобальном плане это происходит из-за разрушения детского футбола после времен Советского Союза. Качество подготовки юношей упало. Сейчас это отражается.