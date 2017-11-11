Аркадий Дворкович: "Атака сборной России разочаровала"

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович после контрольного матча Россия – Аргентина (0:1) высказал мнение, что российская команда смотрелась достойно. Дворкович отдельно отметил игру полузащитника Дениса Глушакова.

– Сыграли достойно, – сказал Дворкович. – Из-за мандража часто теряли мяч. Разочаровала наша атака. Полоза не было видно, Кокорин и Смолов ничего не показали. Глушаков понравился! Это первая наша такая игра. (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча Россия – Аргентина