18:23 | Футбол — Сборная России

Аркадий Дворкович: "Атака сборной России разочаровала"

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Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович после контрольного матча РоссияАргентина (0:1) высказал мнение, что российская команда смотрелась достойно. Дворкович отдельно отметил игру полузащитника Дениса Глушакова.

– Сыграли достойно, – сказал Дворкович. – Из-за мандража часто теряли мяч. Разочаровала наша атака. Полоза не было видно, Кокорин и Смолов ничего не показали. Глушаков понравился! Это первая наша такая игра. (Александр МУЙЖНЕК)

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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NF

"Сборная смотрелась достойно, но атака разочаровала"... И почему я не удивлен, что точно также у подобных субъектов и с управлением государством...

18:40

Odissevs

Это не команда, а кошмар.

18:28