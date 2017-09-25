Антон Заболотный: "Было ли предчувствие, что окажусь в сборной? Я же не экстрасенс"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный считает, что он получил вызов в сборную России не из-за гола в ворота "Спартака". По его словам, он не стал бы опускать рук, если бы не был вызван в национальную команду.

– Согласны, что на выбор Станислава Черчесова повлияла ваша игра и гол в ворота "Спартака"?

– Нет, я бы так не сказал. Думаю, тренерский штаб сделал выводы по мне не по одной игре со "Спартаком". По одному матчу не судят. Можно на кураже провести классный поединок, а в следующем туре провалится. Так что, наверное, за мной довольно давно пристально следили, присматривались.

– А у вас было предчувствие, что сейчас окажетесь в национальной команде?

– Нет, какое предчувствие? Я же не экстрасенс (смеется). Ждал решения тренерского штаба. У меня в голове было два плана на октябрь. Подсознательно готовился, что меня могут вызвать в сборную.

– А если бы не вызвали?

– Я бы точно рук не опустил! Благодарен тренерскому штабу. Сделаю все возможное, чтобы их не подвести (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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