Антон Заболотный: "Было ли предчувствие, что окажусь в сборной? Я же не экстрасенс"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный считает, что он получил вызов в сборную России не из-за гола в ворота "Спартака". По его словам, он не стал бы опускать рук, если бы не был вызван в национальную команду.
– Согласны, что на выбор Станислава Черчесова повлияла ваша игра и гол в ворота "Спартака"?
– Нет, я бы так не сказал. Думаю, тренерский штаб сделал выводы по мне не по одной игре со "Спартаком". По одному матчу не судят. Можно на кураже провести классный поединок, а в следующем туре провалится. Так что, наверное, за мной довольно давно пристально следили, присматривались.
– А у вас было предчувствие, что сейчас окажетесь в национальной команде?
– Нет, какое предчувствие? Я же не экстрасенс (смеется). Ждал решения тренерского штаба. У меня в голове было два плана на октябрь. Подсознательно готовился, что меня могут вызвать в сборную.
– А если бы не вызвали?
– Я бы точно рук не опустил! Благодарен тренерскому штабу. Сделаю все возможное, чтобы их не подвести (Виталий АЙРАПЕТОВ)