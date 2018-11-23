Антон Миранчук: "Сборная России чувствует любовь людей и будет биться за страну"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе отметил, что хочет забить за сборную России. По его словам, национальная команда чувствует любовь болельщиков.

– Еще более значимое достижение прошлого месяца – вызов в сборную России. Ждал приглашения?

– Последние матчи в "Локомотиве" я провел неплохо – так что на вызов в сборную мог вполне рассчитывать. От вызова жду игровой практики: это другой, новый уровень. Интересно посмотреть на себя в сборной, постараться забить гол. Сыграть со сборной Германии – очень круто!

– Многие говорили, что после чемпионата мира сборная может вернуться в состояние, в котором она была до ЧМ, но этого не случилось. В чем секрет?

– Это глоток победного воздуха, ощущение уверенности. Для сборной очень важна поддержка всей страны – и когда это случилось, мы начали показывать совсем другой результат. Так и сейчас: сборная России чувствует любовь людей и будет биться за страну.

– База болельщиков будет расти?

– Главное, чтобы на каждый матч стадионы заполнялись. Это очень важно для каждого футболиста.