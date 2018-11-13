Андрей Канчельскис – о вызове Ари сборную: "Во что превратили российский футбол?!"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис жестко раскритиковал приглашение в национальную команду натурализованного бразильского форварда "Краснодара" Ари. Россияне ведут подготовку к матчам с Германией (товарищеский, 15 ноября, Лейпциг) и Швецией (Лига наций, 20 ноября, Сольна). 32-летний Ари заменил Артема Дзюбу, который выбыл из строя из-за травмы колена.

– Что я чувствую? Недоумение! Во что превратили российский футбол? Никакого уважения к нему уже нет! В стране живет 140 миллионов. Нельзя найти молодого российского форварда что ли?! Что происходит? Что хотят, то и творят!

– Но ведь натурализованный Мариу Фернандес был чуть ли не лучшим на чемпионате мира.

– Я понимаю, что бывают исключения. Мариу – это единичный случай, который себя оправдал, здесь вопросов нет. Но ведь у нас дело идет к тому, что под гимн России станут выходить на поле 11 иностранцев. На кого равняться молодежи? К чему стремиться? Должны быть свои герои, а не Ари. Непонятная ситуация.

– Это говорит о стагнации российского футбола?

– А разве нет? У вас другие версии? Мы топчемся на месте. Но у нас есть те, кто утверждает, что у все хорошо, даже великолепно. Только вот жизнь показывает обратное.

– Что?

– Уровень чемпионата России все ниже и ниже. Ничего не развивается. Зато некоторым выгодно рассказывать сказки и пускать пыль в глаза. Если в футболе продолжат работать так, как сейчас, то превратим футбольную сборную России в мини-футбольную, где сплошные бразильцы.

– Давайте по факту. Кого из молодых россиян можно было сейчас вызвать вместо Ари?

– Да надо все равно приглашать ребят на перспективу. Панюкова, например. У них глаза загорятся, появится большой стимул к росту! Жалко наших молодых игроков, жалко родителей и детских тренеров. Обидно за них! Люди душу вкладывают в воспитанников, переживают, болеют. А потом в сборную зовут бразильца. Это же издевательство над людьми, молодыми парнями и их тренерами! Им даже шанса не дают…

– А какие вопросы к Черчесову? Он приглашает форварда с российским паспортом, который идет на втором месте в гонке бомбардиров.

– К нему – никаких. Его задача – вызывать сильнейших на данный момент. Вопросы к системе. (Виталий Айрапетов)