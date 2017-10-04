Анатолий Бышовец: "Не думаю, что Черчесов потерял доверие к Глушакову, Комбарову и Дзюбе"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что наставник национальной команды Станислав Черчесов не вызвал на матчи с Кореей и Ираном Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова и Артема Дзюбу по объективным причинам. По его словам, эти игроки могут появиться в сборной в дальнейшем.

– Не думаю, что Черчесов потерял доверие к Глушакову, Комбарову и Дзюбе, – приводят "Известия" слова Бышовца. – Они отсутствуют в составе по объективным причинам. У Глушакова и Комбарова были проблемы со здоровьем, и они еще не готовы на 100%. А что касается Дзюбы, то у тренера всегда есть право на внесение изменений в состав. При этом и кандидатов на каждое место сейчас стало больше.