Алексей Смертин: "Я побаивался Моуринью и Романцева"

Бывший капитан сборной России, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин выразил мнение, что тренер должен внушать игрокам определенный страх. В качестве примеров он привел Жозе Моуринью, с которым работал в "Челси", Олега Романцева, возглавлявшего сборную России, и Павла Яковенко, экс-наставника "Уралана".

- Мне кажется, тренера нужно немножко бояться, - цитирует welcome2018.com Смертина. - Мне вот как тренер очень нравился Жозе Моуринью. Признаться, я его побаивался. Мне кажется, вот такой страх в какой-то правильной пропорции очень мобилизует. И, что логично, взращивает в тебе ответственность.

Тренеров у меня было много. Если так посчитать…Ух. Девятнадцать! Побаивался и Романцева.

Еще на страхе работал Яковенко. У него всегда было все коротко и ясно: "На своей половине поля подачи сопернику не давать, на чужой – как можно больше". Все!

У каждого тренера свой подход. Многие юмор подключают, чтобы некоторые ситуации разрядить. На Западе я заметил другой метод – тренер встает с тобой на один уровень, и ты можешь с ним пошутить. Например, тренер французского "Бордо" Эли Боп вообще просил к нему обращаться на "ты". И я, наверное, единственный, кто не мог тогда перестроиться.