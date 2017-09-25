Александр Кокорин: "Буду оправдывать возложенные не меня ожидания в сборной России"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что рад возвращению в состав сборной России. Форвард вошел в состав национальной команды на товарищеский матчи с Кореей (7 октября, Москва) и Ираном (10 октября, казань).

Последний раз он играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Румынии. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 16 матчей за "Зенит" в разных турнирах и забил 12 голов.

– Я рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания. Впереди у нас два контрольных матча, в которых мы должны продолжить подготовку к чемпионату мира, – цитирует ТАСС Кокорина.