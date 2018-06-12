Александр Кержаков: "Тренировать за границей? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом"

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков надеется реализовать себя в тренерской работе. Он был назначен главным тренером юношеской сборной России.

– Я не загадываю, что будет дальше. Я еще толком не приступил к обязанностям, чтобы рассуждать о будущем, – цитирует Goal Кержакова. – На данный момент, для меня самая главная цель – это создать хорошую команду, из этих ребят возрастом до 17 лет, 2001 года рождения, которые есть у нас в стране.

Во время профессиональной карьеры футболиста у меня было более 30 тренеров разных, я что-то подмечал у них. Но задумываться о том, чтобы стать тренером, я стал уже после. Надеюсь у каждого взять самое лучшее. А главным примером для меня всю жизнь служит Юрий Андреевич Морозов.

Какой стиль буду прививать? Сложно сейчас говорить, потому что стиль игры и построение, зависит от игроков, которые у тебя есть. Отталкиваться надо от их способностей и возможностей. Мне нужно прежде всего познакомиться с ребятами, изучить их возможности. И только после этого я и тренерский штаб будем выбирать стиль игры, который мы посчитаем нужным и возможным.

Хочу ли тренировать за границей? Мне сейчас очень сложно об этом говорить. Но все мечтают. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Поэтому все, когда начинают заниматься тем или иным делом, естественно, стремятся к тому, чтобы стать лучшим. Мне тоже этого хочется, но на данный момент я не заглядываю так далеко в будущее.